Поиск тегов (ключевых слов) для Ютуба

Сейчас Ютуб в тренде, все больше людей создают свои видео, конкуренция с каждым днем становится все сильнее, а посетителей из поиска на YouTube.com в пересчете на каждое видео, соответственно, становится все меньше. Чтобы ваши видео получали больше просмотров, они должны быть грамотно оптимизированы под поисковые запросы, и речь не только о названиях и описаниях роликов, но и о тегах (то есть ключевых словах, характеризующих видео).

Качественно подобрать теги для видео это та еще муторная задача, ведь важно не просто придумать или где-то найти несколько ключевых слов, которые охарактеризуют ваш ролик, а максимально полно раскрыть суть ролика большим числом тегов. Вручную это сделать можно, конечно, но процесс это долгий и очень нудный лично для меня, поэтому я решил создать сервисы, упрощающие эту задачу.

#1: Подбор тегов по ключевому слову или фразе

Сервис подберет и предоставит вам готовый список тегов для Ютуба через запятую (и построчно), которые будут тематически близки заданному вами основному ключевому слову. Из полученного списка вам останется лишь отобрать то, что точно относится к вашему ролику и выбрать из них самые популярные (чем ближе к началу списка - тем популярнее).

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#2: Получение тегов конкретных Youtube-видео и каналов

Сервис предоставит вам список тегов, которые используются у видео, и ключевых слов из описаний каналов, ссылки на которые вы укажете в форме ниже (можно указать до 5 ссылок за раз). Теги предоставляются в том же порядке, в котором они изначально указаны у видео или канала, если вы хотели бы отсортировать их, например, по алфавиту, воспользуйтесь нашим онлайн сервисом обработки текста.

пожалуйста, подождите... Получить теги Включите, пожалуйста, Javascript в браузере, без него ничего работать не будет, к сожалению :(

#3: Сборщик ключевых слов из подсказок Ютуба

Когда на сайте Youtube.com вы вводите что-то в поисковую строку, там моментально начинают отображаться подсказки к только что введенному вами тексту - это популярные ключевые слова, которые часто вводят в поиск все пользователи Ютуба. Наш сервис соберет для вас все варианты этих подсказок и предоставит их общим списком в 2 форматах: построчно и через запятую. Укажите в поле ниже ключевое слово или фразу (до 3 слов через пробел).

пожалуйста, подождите... Собрать ключевые слова Включите, пожалуйста, Javascript в браузере, без него ничего работать не будет, к сожалению :(

Частые вопросы

Сервис #1 это генератор тегов?

Нет, это не генератор. Сервис не придумывает теги сам, он берет список популярных видео, которые уже находятся в топе YouTube по заданному вами ключевому слову, собирает все их теги, рассчитывает их популярность, и выдает вам готовый список тегов, отсортированный по убыванию популярности.

Надоело вручную проверять позиции моих видео в поиске на Youtube, можете создать сервис для этого?

Для проверки позиций видео в поиске Ютуба по ключевым словам уже есть отличный сервис, который мы сами используем. Лучше, чем этот сервис, мы точно не сможем сделать, инфа 100%, там слишком все круто и красиво.

Как посмотреть теги у чужого Ютуб видео вручную?

Открыть в браузере страницу YouTube с интересующим видео, открыть "исходный код" этой страницы, сделать там поиск по "og:video:tag", вот все значения, что найдутся в поле "content" рядом с "og:video:tag" - это теги данного видео.

Сколько тегов стоит указывать у видео?

Мнения об оптимальном количестве тегов сильно разнятся, каких-то точных данных никто наверняка не знает. Лично я обычно указываю порядка 15-20 тегов к каждому видео, выбирая самые популярные из тех, что точно подходят моему ролику по смыслу.

Куда / где добавлять теги к видео?

Теги следует вставлять через запятую в специальное поле для тегов в интерфейсе на сайте YouTube, оно расположено прямо под полем "Описание":

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